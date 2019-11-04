Путин поблагодарил проживающих за границей соотечественников за создание атмосферы доверия

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле в День народного единства поблагодарил соотечественников, проживающих за рубежом, за развитие связей с Россией.

«Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником, который знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине. Именно преданность Отечеству питала волю и решимость наших предков, которые более четырех веков назад объединились в народное ополчение, преодолели смуту и спасли страну от распада, освободили ее от интервентов и захватчиков. Они оставили потомкам немеркнущий пример великого поступка, когда превыше всего ставились интересы Родины, ее судьба и будущее», – сказал российский лидер на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

По словам президента, «этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение». «Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги», – добавил Путин, передает ТАСС.

Глава государства напомнил о предстоящем 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, назвав эту дату священной. По его словам, частью работы по подготовке к празднику стала выставка об этой войне, которую российский лидер посетил перед началом приема в Кремле. Путин признался, что его впечатлил масштаб этой выставки. «Восхищает уникальный талант каждого автора - то, что все они через годы и поколения смогли передать героизм и жертвенность этого беспримерного подвига», – заявил он.

Путин также поблагодарил проживающих за границей соотечественников за создание атмосферы доверия. «Хочу поблагодарить присутствующих здесь соотечественников, а также наших друзей – граждан других государств, вы очень многое делаете для развития многосторонних связей с Россией, для расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений. Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире», – обратился глава государства к приглашенным на церемонию вручения госнаград.

Он подчеркнул, что Россия «ценит их искренность и открытость, теплые чувства к России».

Президент также поздравил социолога Леокадию Дробижеву, которой присуждена премия за вклад в укрепление единства российской нации. «Я хорошо помню ваши яркие, содержательные, убедительные выступления на Совете по межнациональным отношениям, было понятно, что говорит ученый, глубоко знающий свой предмет, но при этом вы сердцем чувствуете Россию, вы - достойный гражданин своей страны», – заявил глава государства. Он напомнил, что Дробижева стояла у истоков российской этносоциологии, посвятила жизнь изучению национальной, этнической и гражданской общероссийской идентичности, а благодаря ее упорному труду, обширным исследованиям внесла огромный вклад в формирование и совершенствование национальной политики, укрепление межнационального мира и согласия.

Путин в День народного единства вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами.