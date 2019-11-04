Путин вручил госнаграды в Кремле

Президент Владимир Путин в День народного единства вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами.

На церемонии награждения Путин заявил, что российское общество должно быть сплоченным, чтобы страна успешно развивалась. «Самая прочная, надежная основа успешного развития России - это сплоченность нашего общества, это верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей», – заявил глава государства.

По его мнению, «беречь эти традиции завещано всей историей великой страны». «И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», – подчеркнул Путин.

В этом году премия за вклад в укрепление единства российской нации присуждена социологу Леокадии Дробижевой – руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, передает ТАСС.

Премия, размер которой составляет 2,5 млн рублей, учреждена указом главы государства в 2016 году и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений.

На торжественной церемонии орден Дружбы получили советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор аргентинского театра «Колон» Мария Виктория Алькарас, почетный консул России на острове Крит Николаос Даскаландонакис, почетный консул России в канадском городе Сент-Джонс Джон Стюарт Дюррант, председатель правления общественного объединения «Славянский культурный центр» Татьяна Кузин.

Также орденом награждены председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос, почетный консул России в филиппинских провинциях Себу, Аклан и Бохоль Арми Лопес Гарсия, председатель Национального движения «Русофилов» в Болгарии Николай Симеонов Малинов, почетный профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Нигерия) Бенедикт Окечукву Орама, мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, генеральный директор Группы «Энел» (Италия) Франческо Стараче.

Медаль Пушкина получили профессор кафедры славистики Университета Бергамо Мария Кьяра Пезенти, представитель Института стран СНГ в Республике Белоруссия Николай Максимович Сергеев, заведующая кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Сурьянараян, заведующая кафедрой русского языка Каирского университета Макарем Ахмед Эль-Гамри, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

В День народного единства по всей России проходят патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.