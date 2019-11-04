Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Вместе с президентом в церемонии участвовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.

Кроме того, в церемонии участвовали члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций, передает ТАСС.

После возложения цветов Путин побеседовал и сфотографировался с участниками церемонии.

В День народного единства по всей России проходят патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году – ключевом событии в истории Смутного времени в России. Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.