Посол Грузии сбежала из Литвы с долгами за квартиру

Вильнюсский суд обязал выплатить 8 тыс. евро за аренду квартиры в литовской столице Хатуну Салуквадзе, которая занимала пост посла Грузии в республике в 2013-2019 годах, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В суд на грузинского дипломата подал гражданин Испании, у которого она снимала квартиру в Вильнюсе. Салуквадзе утверждала, что у нее нет задолженности. Однако суд удовлетворил требование истца, сообщил грузинский интернет-портал espersona.ge.

Кроме 8 тыс. евро ответчица должна также покрыть судебные издержки – это примерно 1,5 тыс. евро. Также Салуквадзе обязана выплатить штраф в размере 150 евро.