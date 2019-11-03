Трамп раскритиковал губернатора охваченной пожарами Калифорнии

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за плохое управление, которое привело к непрекращающимся пожарам в штате.

По словам Трампа, Ньюсом «проделал отвратительную работу по ведению лесного хозяйства».

«В первую же нашу встречу я сказал ему, что он должен вычистить поверхность почвы в лесу, несмотря на то, что требуют от него его боссы – борцы за экологию», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Каждый год, когда бушуют пожары и горит Калифорния, происходит одно и то же, и он приходит к федеральным властям за $$$ помощью. Довольно», – добавил американский лидер.

На территории Калифорнии бушуют мощные природные пожары, распространению которых способствует сильный ветер. В результате пожаров без электричества остаются миллионы человек, сотни тысяч эвакуированы.