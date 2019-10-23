В рамках акции «Сохраним лес» посадили 30-миллионное дерево

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 23 октября высадили 30-миллионный саженец в парке «Южные культуры» (Кавказский заповедник) в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

В мероприятии приняли участие гости саммита – президенты, послы и министры африканских стран, передает ТАСС.

«Очень символично, что первый международный саммит «Россия – Африка» мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке «Южные культуры». Сегодня мы высадили 30-миллионный саженец в рамках акции «Сохраним лес». Эта общенациональная кампания стартовала в России чуть более месяца назад в поддержку регионов России, наиболее пострадавших от летних лесных пожаров», – сообщил Кобылкин.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, несмотря на то, что план по высадке сеянцев и саженцев в 30 млн выполнен, акция будет продолжаться в регионах еще неделю. «Регионы очень активно подключились к акции, потому план будет, можно сказать, перевыполнен», – отметили в министерстве.

Акция «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» проходит с 14 сентября по 31 октября 2019 года. К кампании присоединились более 70 регионов страны. «Зеленый пояс» России пополнился молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде регионов также организовали посадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев.