Умерла французская актриса Мари Лафоре

Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре умерла в возрасте 80 лет, сообщила пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала.

«Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом», – передает ТАСС ее слова.

Мари Лафоре (настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак) родилась в 1939 году. Впервые выступила в 19 лет в конкурсе «Рождение звезды» на французском телевидении, приобрела популярность на эстраде к 23 годам.

В России большую популярность получили ее песни Manchester et Liverpool, Mon amour, mon ami, La tendress и другие. Играла в фильмах «На ярком солнце», «Авантюристы», сериале «Спрут – 3».