В AliExpress опровергли, что сгоревший в Жуковском склад принадлежит компании

Информация о том, что склад в подмосковном Жуковском, на котором в ночь на воскресенье произошло крупное возгорание, принадлежит AliExpress, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании.

«Данный склад не имеет никакого отношения к нашей компании. У AliExpress и его партнеров есть склады в России, но не в Жуковском», – говорится в пресс-релизе компании, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее в воскресенье СМИ сообщали, что склад, горевший на площади 3,5 тыс. квадратных метров, якобы принадлежит компании AliExpress.

В настоящее время горение на складе ликвидировано.