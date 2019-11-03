В Жуковском произошел крупный пожар

На складе в подмосковном Жуковском произошел крупный пожар, площадь которого составила 3,5 тыс. квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах.

«Склад горит по всей площади – 3,5 тыс. кв. метров. Возгорание локализовано», – передает его слова ТАСС.

В штабе пожаротушения сообщили, что частично обрушились конструкции здания. Здание горит открытым огнем по всей площади.

Пожар начался на Кооперативной улице в городском округе Жуковский в 4.14 мск. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.