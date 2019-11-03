Медведев предупредил другие страны об утрате будущего без своих цифровых платформ

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Россия выступает за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации сферы высоких технологий. По его мнению, государства без собственной цифровой платформы теряют право на будущее.

«Государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то во всяком случае огромное количество возможностей, и в принципе – право на будущее в условиях меняющегося мира. Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития», – передает его слова ТАСС.

Медведев добавил, что сейчас компании и целые страны все сильнее зависят от программного обеспечения и оборудования, и большими возможностями в этой сфере обладают только несколько корпораций, которые доминируют на рынке.

«Это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей, не лучшим образом сказывается и на информационной и сетевой безопасности. Поэтому наша страна, Россия, выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, по развитию конкуренции в этой сфере, по созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий», – заявил Медведев.

Ранее директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов заявил, что информационно-коммуникационные компании имеют стратегическую значимость для российской экономики и социальной сферы.