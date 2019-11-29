На прохожих в Гааге напали с ножом

В результате нападения с ножом на торговой улице в Гааге несколько человек получили ранения, сообщает местная полиция.

На месте происшествия работают службы безопасности, передает ТАСС.

Ранее в пятницу мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. В Скотленд-Ярде назвали произошедшее терактом, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство. Двое раненых во время нападения погибли.