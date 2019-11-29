Полицейские назвали нападение с ножом на Лондонском мосту терактом

Британские полицейские заявили, что нападение человека с ножом на Лондонском мосту, в ходе которого атаковавшего застрелили правоохранители, связано с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«На данный момент обстоятельства, связанные с инцидентом на Лондонском мосту, остаются неясными. Однако в качестве меры предосторожности мы в данный момент реагируем на это происшествие как на связанное с терроризмом. Один человек был застрелен полицией. Дополнительная информация будет предоставляться по мере возможности», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

На кадрах, снятых на месте происшествий, опубликованных в Twitter телеканала Sky News, видно, как несколько прохожих пытались сбить с ног и удержать человека до появления полиции.

Crowds were seen running from London Bridge after a suspected knife attacker was shot by police.



Get live updates and reaction here: https://t.co/pka8CajcXF pic.twitter.com/C5k6A9xRf2 — Sky News (@SkyNews) 29 ноября 2019 г.

A man was shot by armed police on London Bridge after a suspected knife attack.



Get live updates here: https://t.co/pka8CajcXF pic.twitter.com/gv48mcP4tg — Sky News (@SkyNews) 29 ноября 2019 г.

Прибывшие полицейские выстрелили в мужчину.

Скотленд-Ярд также сообщил, что на теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства, сообщает РИА «Новости».

Напомним, британские правоохранители сообщали, что в здании рядом с Лондонским мостом произошло нападение с ножом. В результате были ранены несколько человек, один мужчина задержан.