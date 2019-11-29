Песков предостерег от «дрейфа» в сторону от закона об особом статусе Донбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предостерег от попыток «дрейфовать» в сторону от закона об особом статусе Донбасса.

«Закон об особом статусе – это составная часть нескольких договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то предскажет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, в Кремле считают, что есть все основания надеяться на субстантивный разговор во время саммита в нормандском формате в Париже.

«Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате, но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», – сказал Песков.

Ранее на этой неделе подгруппа по политическим вопросам на Минских переговорах наконец-то приступила к обсуждению поправок к украинскому закону об особом статусе Донбасса.

Перед этим министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил согласовать нормы закона об особом статусе Донбасса с представителями ДНР и ЛНР во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

В Кремле отмечали, что в «нормандской четверке» пока не понимают, как будет согласовываться закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР.

Саммит лидеров «нормандской четверки» – России, Украины, Франции и Германии – состоится в Париже 9 декабря.