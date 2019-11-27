Киев начал с ДНР и ЛНР обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Подгруппа по политическим вопросам на Минских переговорах наконец-то приступила к обсуждению поправок к украинскому закону об особом статусе Донбасса, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон», – передает ее слова «Донецкое агентство новостей».

Она добавила, что пока рано говорить о каких-либо результатах. По мнению Никоноровой, гораздо эффективнее можно реализовать это обсуждение в формате «письменно оформленных предложений», чтобы «более детально и внятно обозначить все имеющиеся предложения по поправкам».

«При этом необходимо четко понимать, что залогом конституционности данного закона является согласованное сторонами закрепление его положений в конституции», – подчеркнула полпред ДНР на переговорах.

Никонорова выразила надежду, что на следующем заседании в Минске будет рассмотрен и проработан проект документа с поправками, собранными от обеих сторон переговоров.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил согласовать нормы закона об особом статусе Донбасса с представителями ДНР и ЛНР во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

В Кремле отмечали, что в «нормандской четверке» пока не понимают, как будет согласовываться закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР.