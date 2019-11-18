Глава МИД Украины рассказал о процедуре согласования закона об особом статусе Донбаса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил согласовать нормы закона об особом статусе Донбасса с представителями ДНР и ЛНР во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

«Можно начать с того, что принимать этот закон будет парламент. Есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи... Более того, в Минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. ВЗГЛЯД). Единственный путь согласования с той стороной – Трехсторонняя контактная группа. То есть, важно взаимодействие между парламентом, который будет принимать закон, и переговорной группой, которая должна понимать, что именно готовы депутаты, наконец, проголосовать, ведь без их слова, без их голосования, без их участия ничего не получится», – сказал Пристайко, передает УНИАН со ссылкой на РБК-Украина.

Он предположил, что на встрече в «нормандском формате» можно будет обсудить базовые параметры нового закона об «особом статусе». Также, по его мнению, на встрече речь пойдет об адаптации пунктов Минских соглашений, хронологические сроки которых уже пропущены.

«По большому счету, было бы хорошо, чтобы эти тексты (проект закона об «особом статусе») были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать», – констатировал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков заявил, что власти не понимают, как «нормандской четверке» согласовывать закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР.