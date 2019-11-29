Стали известны сроки возвращения пострадавших в ДТП в Доминикане россиян

Все попавшие в ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых «тяжелых», вернутся на родину через неделю, сказал руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Евдокимов заявил в эфире канала «Россия 24», что «все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных», передает РИА «Новости».

По его словам, в пятницу будут оперировать одного из двух пострадавших, получивших самые серьезные травмы – россиянку с травмой позвоночника. Также три человека готовятся в пятницу выписаться из больницы.

Дипломат добавил, что некоторые туристы лишились документов – их паспорта утрачены или непригодны после аварии, поэтому им выдали свидетельства о возвращении.

В организовавшем поездку на Карибы туроператоре Anex Tour сообщили, что в больницах остается 21 россиянин. Девять из них проходят лечение в интенсивной терапии, к ним вылетают родственники из России, им предоставят питание и проживание.

В субботу планируют улететь в Россию восемь человек, остальные уедут в воскресенье и позднее.

Напомним, в Доминиканской Республике автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком. По факту происшествия СК начал проверку.

Позже стало известно, что виновником аварии может быть водитель грузовика, который на своем транспортном средстве врезался в правую заднюю часть автобуса.