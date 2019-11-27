Автобус с россиянами столкнулся с грузовиком в Доминикане

В Доминиканской Республике автобус с десятками российских туристов столкнулся с грузовиком, сообщает издание Diario Libre.

По сведениям издания, автобус с россиянами направлялся в аэропорт. Авария произошла неподалеку от города Игуэй, передает ТАСС.

«По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести», – сообщил представитель посольства России в Венесуэле.

После столкновения с грузовиком автобус опрокинулся. Пострадавших отправляют в ближайшие больницы вертолетами, остальных размещают в гостиницах, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре автобус с россиянами перевернулся в турецкой Анталье.

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