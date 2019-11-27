СК начал проверку ДТП с российскими туристами в Доминикане

Следователи начали доследственную проверку по факту аварии с автобусом в Доминикане, где пострадали российские туристы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В сообщении на сайте СК указывается, что начата доследственная проверка «по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», – отмечается на сайте ведомства.

В данный момент проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, во вторник в Доминикане автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу.

В ДТП пострадали семнадцать россиян, все они госпитализированы. Травмы также получили два человека, находившиеся в грузовике. Одной из пострадавших россиянок ампутировали руки.