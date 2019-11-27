Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Россиянке, пострадавшей в числе прочих туристов в ДТП в Доминиканской Республике, пришлось ампутировать обе руки, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

По имеющимся у дипломата данным, почти все пострадавшие в инциденте – москвичи, среди попавших в ДТП туристов есть дети – от трех до девяти человек, передает РИА «Новости».

Евдокимов добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что все пострадавшие россияне получат лучший возможный уход. Часть пострадавших доставили в столичную больницу вертолетами, сказал он.

По словам дипломата, наиболее актуальной информацией располагает туроператор.

По данным местных медиков, всего в больницу доминиканского города Игуэй поступили 19 россиян, по меньшей мере 15 из них находятся в критическом состоянии, передает ТАСС.

По последним данным, во вторник в Доминиканской Республике автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу. В ДТП пострадали семнадцать россиян, все они госпитализированы. Травмы также получили два человека, находившиеся в грузовике.

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