Появились сведения о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Доминиканское издание Diario Libre назвало число россиян, пострадавших в республике при столкновении автобуса с туристами с грузовиком.

По сведениям издания, при столкновении автобуса с туристами с грузовиком пострадали семнадцать россиян, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

По данным посольства России, в автобусе находились 39 россиян.

ДТП произошло неподалеку от города Игуэй. После столкновения с грузовиком автобус опрокинулся. Пострадавших отправляют в больницы вертолетами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД