Назван виновник аварии с россиянами в Доминикане

Виновником аварии с россиянами в Доминикане стал водитель грузовика, который на своем транспортном средстве врезался в правую заднюю часть автобуса, двигавшегося по встречной полосе движения, сообщила транспортная компания Monumental.

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую, автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа», – говорится в сообщении компании, передает РИА «Новости».

В компании-перевозчике отметили, что пострадавший водитель, которого в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Санто-Доминго, имел безупречный стаж, проходил все курсы повышения квалификации и неоднократно сдавал тесты на наркотические вещества. В компании подчеркнули, что гордятся действиями водителя, которые были проанализированы и, как утверждается, помогли предотвратить более серьезные последствия.

Monumental также подчеркнула исправность всей техники, ее оснащение необходимыми системами безопасности пассажиров и длинную историю безаварийной эксплуатации.

В среду Доминиканской Республике автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали 17 россиян, все они госпитализированы. По факту происшествия СК начал проверку.