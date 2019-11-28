Президент Грузии отложила визит на Украину

Грузинский президент Саломе Зурабишвили не посетит Украину с визитом в ноябре этого года, как планировалось, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила администрация президента Грузии, визит отложен на 2020 год «по просьбе украинской стороны».

Мотивируется перенос визита «процессами на Украине».

В то же время администрация президента Грузии опровергла сведения о том, что планировался визит президента Украины Владимира Зеленского в Грузию, которые ранее распространили СМИ.