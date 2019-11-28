Рошаль вновь призвал не наказывать врачей за непреднамеренные ошибки

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что, по его мнению, врачи не должны нести уголовную ответственность за неумышленное причинение вреда здоровью.

«Мы считаем вообще, что за неумышленные любые осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», – цитирует «Интерфакс» слова Рошаля в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, если ошибка медика связана «с неумением», то это вопрос к государству. «Я тогда обращаюсь к государству, почему такого доктора допустили к работе», – уточнил он.

Рошаль подчеркнул, что следует ужесточить допуск врачей к профессии, а также в обязательном порядке проводить аккредитацию раз в 5 лет. Студенты 5-6 курсов медвузов, по его словам, должны больше практиковаться в медучреждениях.

Он добавил, что «человек настолько многообразен, настолько разнообразные у него ответные реакции, и анатомия, и физиология, человек на человека не похож».

«И потом, все же наша дисциплина становится все более точной, но все равно опыт и знания тут имеют место. Но никто не хочет причинить больному неприятность», – сказал Рошаль.

Рошаль ранее обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проработать поправки в Уголовный кодекс России, чтобы не осуждать совершивших профессиональную ошибку врачей на лишение свободы.

Новое заявление Рошаля появилось на фоне истории с увольнением трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), которые единственные в России проводили пересадку почек детям до 10 кг.

Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ, однако за период после их увольнения пациентов выписали из больницы. После этого годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать еще в октябре, умерла. Причиной Минздрав назвал пневмонию, хотя сам Каабак связал со своим увольнением ее смерть.

В НМИЦ объяснили, что врач был уволен, так как он выполнял работу, не являясь штатным сотрудником медучреждения.