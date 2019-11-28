Рошаль вновь призвал не наказывать врачей за непреднамеренные ошибки

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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Опросы прибавили пессимизма ЗеленскомуФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона

Максим Соколов, публицист
Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать и что с этим различием делать. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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              Рошаль вновь призвал не наказывать врачей за непреднамеренные ошибки

              28 ноября 2019, 19:49

              Текст: Елизавета Булкина

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              Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что, по его мнению, врачи не должны нести уголовную ответственность за неумышленное причинение вреда здоровью.

              «Мы считаем вообще, что за неумышленные любые осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», – цитирует «Интерфакс» слова Рошаля в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

              По его словам, если ошибка медика связана «с неумением», то это вопрос к государству. «Я тогда обращаюсь к государству, почему такого доктора допустили к работе», – уточнил он.

              Рошаль подчеркнул, что следует ужесточить допуск врачей к профессии, а также в обязательном порядке проводить аккредитацию раз в 5 лет. Студенты 5-6 курсов медвузов, по его словам, должны больше практиковаться в медучреждениях.

              Он добавил, что «человек настолько многообразен, настолько разнообразные у него ответные реакции, и анатомия, и физиология, человек на человека не похож».

              «И потом, все же наша дисциплина становится все более точной, но все равно опыт и знания тут имеют место. Но никто не хочет причинить больному неприятность», – сказал Рошаль.

              Рошаль ранее обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проработать поправки в Уголовный кодекс России, чтобы не осуждать совершивших профессиональную ошибку врачей на лишение свободы.

              Новое заявление Рошаля появилось на фоне истории с увольнением трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), которые единственные в России проводили пересадку почек детям до 10 кг.

              Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ, однако за период после их увольнения пациентов выписали из больницы. После этого годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать еще в октябре, умерла. Причиной Минздрав назвал пневмонию, хотя сам Каабак связал со своим увольнением ее смерть.

              В НМИЦ объяснили, что врач был уволен, так как он выполнял работу, не являясь штатным сотрудником медучреждения. 


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