Доктор Рошаль попросил Бастрыкина не сажать врачей за ошибки

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проработать поправки в Уголовный кодекс России, чтобы не осуждать совершивших профессиональную ошибку врачей на лишение свободы.

Пресс-служба СК сообщила, что Рошаль «акцентировал внимание на необходимости применения к врачам альтернативных лишению свободы форм наказания», пишет «Интерфакс».

Также Глава Национальной медицинской палаты выразил беспокойство тем, что в СМИ тиражируется негативная информация о «неправильных действиях врачей», зачастую выставляя действия врача неверными до результатов проверки и возбуждения уголовных дел.

«В свою очередь Бастрыкин подчеркнул, что следователи очень серьезно подходят к каждому уголовному делу, понимая, что врач рискует, берет на себя ответственность, пытаясь использовать шанс, которого порой не имеет, согласившись с необходимостью максимально взвешенного подхода при освещении результатов деятельности медицинских работников», – рассказали в пресс-службе.

Ранее Национальная медицинская палата и сам Рошаль высказались в защиту и.о. главного врача роддома в Калининграде, которая обвиняется в гибели недоношенного ребенка из-за запрета использовать необходимое лекарство.