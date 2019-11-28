Сотрудники ФСБ провели обыск у матери коллеги

В Ленинградской области сотрудники ФСБ якобы провели обыски у матери одного из коллег, и изъяли деньги, утверждают СМИ.

По данным 47news, несколько человек и девушка-следователь пришли к 56-летней Хамиде Моисеенко на работу в многофункциональный центр в городе Тосно. Они представились сотрудниками регионального управления ФСБ и продемонстрировали женщине постановление на обыск.

Сотрудники осмотрели стол Моисеенко, ее сумку и изъяли у женщины два конверта с 50 тыс. и 30 тыс. рублей, и кошелек с 15 тыс. рублей, в котором также были четыре монеты по 10 рублей.

Также они изучили на ее телефоне переписку с сыном Николаем, который работает в межрайонном отделе регионального управления ФСБ. После прошел обыск в квартире Моисеенко в Колпино.

По словам женщины, сотрудники пытались установить, откуда у нее деньги. Она рассказала, что в ближайшее время должна была погасить платеж по ипотеке. О причинах обыска ей не рассказали.

По данным 47news, обыски могли быть связаны с уголовным делом по факту крупного мошенничества с землей. Как к нему причастна Моисеенко, неизвестно.

Сотрудники УФСБ по Петербургу заявили журналистам издания, что не верят в эту историю.