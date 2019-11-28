МИД потребовал не политизировать вопрос претензий ВАДА

Вопрос о претензиях ВАДА к России недопустимо политизировать, многие пытаются на этом спекулировать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы ее наблюдаем на протяжении многих лет. Мы видим такую четкую спайку, увы, такого лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми не только фактами, но любыми предлогами, даже любыми антифактами, для того, чтобы выдавить Россию из настоящего мирового спорта. Мы видим спайку между ними и между, к сожалению, международным мировым информационным пространством, все очевидно», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, невозможно не замечать, как тема допинга сфокусирована исключительно на России.

«При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно», – подчеркнула Захарова.

«Меры все, которые необходимо предпринять на страновом уровне, которые предполагаются в качестве шагов, которые страна должна предпринять, предпринимаются», – добавила она.

В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, а глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) указал на невозможность отстранения России от Универсиады-2023.

Напомним, в среду генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался за полное отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.