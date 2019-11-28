Россияне назвали наиболее подходящий символ страны

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал опрос, согласно которому почти 65% россиян назвали медведя наиболее подходящим символом России.

«Выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания. Россияне в этом смысле продемонстрировали традиционную приверженность образу медведя, олицетворяющего, по их мнению, нашу страну. Так, согласно данным опроса, 65% респондентов полагают, что именно медведь является правильным и подходящим символом России», – передает ТАСС сообщение ФОМ.

По данным социологов, только 18% опрошенных придерживаются обратной точки зрения, а еще 17% затруднились с ответом.

«Следует отметить, что распределение ответов практически не зависит ни от возраста респондентов, ни от уровня их образования, ни от политических пристрастий. Любопытно, что несколько чаще прочих считают медведя подходящим символом москвичи (73%) и сибиряки (71%)», – подчеркнули в фонде.

Среди мужчин 70% считают медведя правильным символом России, среди женщин – 61%.

«Большинство участников опроса, считающих медведя подходящим символом (33% от всех опрошенных), поясняя свою точку зрения, акцентировали внимание на силе, мощи этого зверя», – уточнили в ФОМ.

Там отметили также, что 7% россиян описывали медведя как зверя, который «долго терпит, но если его разозлить, то всем достанется», а еще 5% – как грозного хищника, который «выражает свирепость».

«При этом некоторые подчеркивали, что сила эта сочетается с миролюбием и добродушием, а некоторые, напротив, говорили о воинственности. Но и те и другие усматривали в этих ассоциациях свидетельства уместности символа применительно к России», – говорится в исследовании.

В ФОМ пояснили, что люди, считающие медведя неподходящим символом для России, зачастую не могут объяснить свою позицию.

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