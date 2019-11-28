В России оценили условия Украины по транзиту газа

Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука, выразившего готовность обсуждать заключение нового контракта при двух условиях: соглашение должно быть долгосрочным и подписанным по европейским правилам.

«Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. Газпром уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины – согласиться или нет», – отметил Ананских в комментарии телеканалу RT.

Парламентарий согласился с требованием Гончарука подписать договор на коммерческих условиях, отметив, что под этими условиями «подразумеваются оптимальные условия для обеих сторон». «Об этом Газпром говорит уже много лет», – заключил он.

25 ноября Нафтогаз направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Перед этим Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины, однако Киев предложения Газпрома счел «неприемлемыми».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Нафтогаз рано радуется решению шведского суда по апелляции Газпрома, которое может серьезно усложнить газовые переговоры.