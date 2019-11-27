Песков отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски кипрского гражданства

Вопрос лишения российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства касается только Кипра и Дерипаски и не имеет отношения к Кремлю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают сообщения о том, что Дерипаску лишили кипрского гражданства.

Ранее кипрская газета Politis опубликовала имена 10 россиян, которых могут лишить кипрских паспортов. В него входят Владимир Столяренко, его жена и дочь; Александр Бондаренко, его жена и двое его сыновей; Олег Дерипаска, его сын и дочь.