Великобритания должна будет пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, если она хочет одержать победу в гипотетическом военном конфликте с Россией, пишут местные СМИ.

Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны, в случае столкновения российские вооруженные силы будут «значительно превосходить и опережать» ВС Великобритании, в результате чего «вражеская артиллерия сможет безнаказанно выполнять свои огневые задачи», передает ТАСС.

Чтобы избежать этого, авторы доклада предлагают инвестиции в дорогостоящее высокоточное оружие или пересмотреть обязательства, которые Великобритания взяла на себя, согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.

Автор документа Джек Уотлинг отметил, что в армейских кругах существуют понимание важности артиллерии и интерес к возобновлению развития такого типа вооружений, но пока не понятно, разделяет ли эту позицию правительство страны.

Напомним, в начале ноября The Daily Telegraph писала, что Западу нужно «поумнеть» и «дать отпор» Москве в Арктике.

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