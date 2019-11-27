На Украине назвали «цирком» нежелание покупать газ в России

Украинский политолог Александр Дудчак оценил призыв партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко не допустить возобновления прямых закупок газа из России.

По словам Дудчака, торговля газом между Россией и Украиной продолжается. Эксперт также призвал не верить «сказкам» о том, что украинская сторона получает газ из Европы, передает RT.

«Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским. За это должны почему-то в конечном итоге расплачиваться украинские потребители. Но если есть поставки других товаров, потому что Россия – все равно важнейший торговый партнер Украины, чем газ отличается от поставок других товаров?», – заявил политолог.

Он выразил надежду, что прямые поставки газа на Украину возобновятся, но вопрос не решится быстро.

«Пока занозой во всем процессе стало руководство Нафтогаза»... Тем не менее хочется надеяться, что европейским партнерам весь этот цирк порядком надоел и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то, что, конечно, самое серьезное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США», – добавил Дудчак.

Накануне исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко пригрозил с 1 января 2020 года отбирать идущий в Европу транзитный газ из России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в серьезности угрозы воровства российского газа Украиной.

Напомним также, в сентябре бывший украинский президент Петр Порошенко заявил об «угрозе энергетической независимости» из-за переговоров о возобновлении прямых закупок газа из России.

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