Украина угрожает воровством газа

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 20:41  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Германию шокировало ограбление на миллиард евро

Полиция поднята на уши, но обнаружить пропажу пока не удалосьФото: Matthias Rietschel/Reuters
Немецкая полиция сбилась с ног, второй день расследуя феерическое по наглости, изобретательности и стоимости похищенного ограбление. Из Дрезденской картинной галереи украдены драгоценности на общую сумму примерно в миллиард евро. Почему не сработала сигнализация, как это ограбление выглядит на фоне других подобных и смогут ли воры продать свою добычу? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

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Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...

Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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              Украина угрожает воровством газа

              Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможно   26 ноября 2019, 20:30
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              «Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь — «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома?

              В случае отсутствия транзитного контракта Украина намерена с нового года закачивать российский газ,  предназначенный для европейцев, в свои хранилища. Важное уточнение: без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику и на время оформления документов останется в украинских подземных резервуарах. Об этом написал в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

              Многие восприняли это как угрозу и шантаж России и Европы с его стороны. Если Россия не подпишет контракт к 1 января 2020 года, то Украина будет, по сути, воровать российский газ. Ведь европейцы его так и не получат, а собственностью Газпрома это топливо быть перестанет.

              «По сути Украина угрожает прекратить транзит российского газа европейским потребителям, если переговоры не будут завершены до 1 января 2020 года. А вероятность того, что трехсторонние переговоры по газу не будут завершены к этому сроку, существует», - высказал RNS мнение замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. 

              Гривач не исключает, что руководство «Нафтогаза» специально хочет сорвать газовые переговоры, чтобы организовать энергетический кризис в Европе. Ему это будет даже выгодно. Ведь подписание нового договора на европейским правилах означает, что у «Нафтогаза» заберут газовую трубу и передадут в собственность другой компании. Тогда монополист лишится существенных доходов от транзита газа. А рост цен на газ в случае кризиса окажется на руку, так как позволит по-прежнему дорого продавать и импортный, и добытый на самой Украине газ простым украинцам.

              Другой вариант — «Нафтогаз» больше слушает не собственного президента и правительство, или даже Европу, а США, которым нужен газовый кризис и срыв поставок газа в Европу, как никому более.  Угрозы «Нафтогаза» должна жестко пресечь Европа, напомнив украинским менеджерам об обязательствах по транзиту, которые они должны выполнять даже без договора на транзит в рамках договора к Энергетической хартии (ДЭХ). 

              С другой стороны, если это угроза, то она довольно глупая, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Газпром просто не будет подавать газ после 31 декабря в украинскую систему, если не будет контракта на транзит. Поэтому закачивать в ПХГ «Нафтогазу» будет просто нечего», - говорит он.

              Заявление Витренко, на самом деле, можно расценить двояко. С одной стороны, это действительно может быть угроза: «Нафтогаз» такими методами никогда не гнушался. С другой стороны – это может быть вариант, как выйти из кризисной ситуации на случай, если не хватит времени на подписание нового контракта.

              Это некая попытка найти возможность не останавливать транзит, несмотря на отсутствие договора. «Как интерпретировать –до конца не понятно, нужны пояснения с украинской стороны», - говорит Юшков.

              «Если имелся в виду второй вариант, то прорисовывается конструктивная схема. Если 26 декабря, как обещает украинская сторона, из «Нафтогаза» будет выделена отдельная компания, которая станет собственником газотранспортной системы, то с этого момента начнется процесс подписания нового соглашения на транзит. В этом случае может не хватить пяти дней до нового года для подписания нового контракта. И в 2020 году понадобится дополнительно несколько дней, чтобы дооформить все бумаги и подписать годовой договор на транзит. И вот на эти несколько дней необходима некая переходная схема: как продолжить транзит газа, когда формально еще нет коммерческого договора», - предполагает Игорь Юшков.

              Если «Нафтогаз» предлагает вариант решения этой проблемы, то это уже не угроза, а предложение. И второй вариант вполне возможен в свете последних событий. Во-первых, накануне «Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Позиция «Нафтогаза» существенно сблизилась к тому, что предлагает Газпром. Это стало первым шагом к подписанию нового годового контракта.

              Этот позитив закрепил телефонный разговор, который состоялся чуть позже по инициативе украинской стороны между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Главной темой разговора стали энергетические вопросы. Комментируя вчерашний телефонный разговор с президентом России, Зеленский назвал заключение нового соглашения о газовом транзите с Москвой, которое остается под вопросом, приоритетом своей политики. Он рассчитывает завершить переговоры до конца этого года.

              В свою очередь Владимир Путин провел во вторник совещание с главой Газпрома Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком. И хотя тема совещания – это вопросы подготовки к осенне-зимнему сезону, у них была возможность обсудить также и вопрос транзита газа через Украину этой зимой.  

              Миллер сегодня отметил лишь одну проблему, которую Украине надо успеть решить -  это технические проблемы по созданию нового оператора газотранспортной системы, его сертификации и проведению аукциона по бронированию транзитных мощностей. 

              Все это может свидетельствовать о начале таяния льдов между странами по газовому вопросу. В этом свете заявление Витренко действительно можно воспринять уже не как угрозу, а как попытку найти решение. Просто он не очень удачно выразился. Тем более, это был ответ Витренко на вопрос одного из пользователей Facebook относительно мер, которые предпримет Украина в случае, если с 1 января 2020 года транзит российского газа будет не на контрактной основе. К слову, раньше глава «Нафтогаза» Андрей Коболев расценивал транзитный газ без контракта как контрабанду. Витренко же значительно смягчил трактовку до «газа неопределенного собственника».

              Газпром, конечно, не согласится, чтобы его газ принадлежал кому-то другому. Это риски не получить топливо обратно. «Украина скажет, что ничего не получала или что какой-то газ и правда поступил, но без договора, поэтому юридически он не ваш. Или Украина скажет, что забирает себе этот газ, так как Газпром должен 2,6 млрд долларов в рамках Стокгольмского арбитража», - говорит газовый эксперт.  

              Впрочем, формулировку «газ неопределенного собственника» можно изменить, схему доработать на переговорах. Если будет найдена юридическая гарантия, что газ остается в собственности Газпрома, то временная схема работы транзита без договора вполне возможна.

              Например, не исключает Юшков, может вернуться прежняя схема: Газпром подает газ в украинскую ГТС, а Украина отбирает его из трубы и потребляет на востоке. Однако газ не воруется, а обменивается: ровно такие же объемы Украина поднимает из ПХГ и отдает европейцам как российский газ. Раньше такая схема и работала.

              В противном случае Газпрому будет проще прекратить транзит на несколько дней-неделю до формального подписания нового контракта. Ничего страшного в этом случае не произойдет.

              «Это, конечно, будет определенный газовый кризис, но такого шока как в 2009 году не будет. Европейцы прекращения транзита на несколько дней даже не заметят. У них теперь есть «Северный поток-1» и СПГ, которых не было в 2009 году. Плюс Газпром закачал исторически рекордные объемы газа в европейские ПХГ», - считает собеседник газеты ВЗГЛЯД.

              Однако с точки зрения имиджа Газпрома, остановка транзита будет негативным событием. Впрочем, как и для Украины. «Европейцы понимают, что вина не только на России, но и на Украине, в переговорах участвуют обе стороны», - говорит Юшков.

              Почему же Украина, настроенная на контракт, так беспокоится об остановке транзита на несколько дней? Несмотря на то, что катастрофы не произойдет, непонятно, как на Украине будут снабжаться газом отельные регионы, где возможны чрезвычайные ситуации, указывает Юшков.

              Во-вторых, Украине тоже надо понимать, чего ждать и к чему готовиться. «Надо ли разворачивать газовую трубу в реверсный режим? Надо ли заключать контракты на импортный газ с европейскими трейдерам и с владельцам американского СПГ для поставок после 31 декабря, в том числе через Польшу?», - говорит Юшков. Либо «Нафтогаз» просто накидывает варианты решения проблемы, чтобы было, что обсуждать на очередных переговорах, добавляет эксперт. 

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