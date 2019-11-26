Нафтогаз пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Газ без документального оформления, который будет поступать на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа», – написал Витренко в комментариях под своим постом в Facebook.

В понедельник Нафтогаз впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД