Греф признался в страхе перед селфи

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что если раньше боялся вопроса о курсе доллара, то сейчас испытывает страх перед селфи.

«Оно догоняет любого публичного человека. Если раньше для меня самый страшный вопрос вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь: «давай сделаем совместную фотографию». Это конечно ужасно просто!» - сказал Греф во время передачи «Открытый диалог с Германом Грефом», которую транслировал РБК.

О страхе перед селфи Греф заявил, отвечая на вопрос о защите персональных данных. Он подчеркнул, что люди сами оставляют информацию о себе на сайтах и любят делать снимки друг друга. Греф отметил актуальность темы кибербезопасности по причине «незрелости» регулирования рынка, а также потому, что пользователи не совсем понимают, что такое защита данных.

Ранее Госдума в первом чтении приняла проект закона о штрафах за нарушения хранения персональных данных. Депутат Сергей Боярский рассказал газете ВЗГЛЯД, что всеобщая цифровизация делает граждан уязвимыми для мошенников и недобросовестных коммерсантов.