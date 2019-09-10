Госдума поддержала проект о штрафах за нарушения при хранении персональных данных

Госдума в первом чтении приняла проект закона о штрафах до 18 млн рублей за нарушения хранения персональных данных операторами требований хранения.

Неисполнение обязанности по локализации персональных данных создает угрозу безопасности людей, критической информационной структуры, мешает борьбе с терроризмом, экстремизмом, отмечают авторы проекта, передает РИА «Новости».

По их мнению, нужно стимулировать соблюдение закона операторами хранения данных.

«Предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 млн рублей, а случае повторного выявления нарушения – от 6 до 18 млн рублей, что сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы подчеркнули, что корпорации при нынешних нормах платят штрафы в 3 тыс. рублей по статье 19.7 КоАП за непредставление информации.

«Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства», – говорится в пояснительной записке.

Закон также предлагает различать размер повторных штрафов в зависимости от степени общественной опасности и установить существенные санкции за нарушения, связанные с распространением или непринятием мер по недопущению распространения экстремистского контента, в том числе операторами поисковых систем.