Спасших девочку от педофила подростка и мужчину в Иркутске решили наградить

Подростка и мужчину, спасших девятилетнюю девочку от насильника в Иркутске, наградят, сообщил представитель регионального ГУ МВД.

«Десятиклассник иркутской школы №37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых по решению руководства будут награждены ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней», – сказал представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Начальство МУ МВД «Иркутское» и общественный совет при ГУ МВД региона решили наградить Дорошенко и Сизых за смелые действия при спасении ребенка.

Напомним, в Иркутске подросток и случайный прохожий помешали педофилу посадить в машину и изнасиловать девятилетнюю девочку.