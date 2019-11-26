Казань назвали лидером России по качеству жизни

Казань стала лидером среди российских городов по качеству жизни, свидетельствует исследование Финансового университета при правительстве.

Второе место занял Грозный, третье – Тюмень, Москва расположилась на пятом, Санкт-Петербург – на шестом.

«Казань – чемпион России по качеству жизни. Высоким качеством жизни также отличаются Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово», – передает ТАСС текст исследования.

Последние два места в рейтинге уровня жизни заняли Махачкала и Улан-Удэ.

Исследование проведено в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек в 2019 году при помощи соцопроса, участниками которого стали не менее 600 человек в каждом городе.

Респондентов просили оценить работу служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, состояние жилфонда и благоустройство города, работу местных властей, качество медобслуживания, дать общую оценку положению дел в городе.

Напомним, 20 ноября экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый мониторинг лучших практик регионального управления, самых эффективных мер и проектов, инициированных главами субъектов страны.