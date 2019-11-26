Сын актера Марьянова подал иск к реабилитационному центру

Сын актера Дмитрия Марьянова заявил гражданский иск на 30 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» в Подмосковье, где умер его отец, сообщила адвокат Виктория Крылова.

«Еще в ходе предварительного следствия мы заявили иск на 30 млн рублей. Вся сумма будет потрачена на благотворительные нужды, на благие дела. Либо это будет благотворительный фонд, либо детские дома, как решит Даниил Марьянов», – передает ТАСС слова Крыловой, представляющей интересы сына Марьянова.

По ее словам, сын Марьянова, которому был 21 год, когда произошла трагедия, был уверен, что его отец находится на гастролях.

Лобненский городской суд Московской области во вторник начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении в опасности. Санкции по данным статьям подразумевают до шести лет лишения свободы.

В феврале в СК сообщили, что в ходе расследования обстоятельств смерть Марьянова правоохранители нашли основания для заведения уголовного дела на директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс».

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. В начале октября 2019 года сообщалось, что причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Актер находился в реабилитационном центре. Очевидец сообщал, что у Марьянова за сутки до гибели началось обострение, он кричал и просил о помощи.

Напомним, 18 октября в СК сообщили, что уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой – главы реабилитационного центра «Феникс» в Московской области, где умер актер Дмитрий Марьянов, направлено в суд.