Сын актера Марьянова подал иск к реабилитационному центру

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Безбожная Европа прогневала мусульманский мир

Акция с сожжением Корана в норвежском городе КристиансаннФото: кадр из видео
В Норвегии противники исламизации страны попытались сжечь Коран. Пакистан вызвал норвежского посла, выступив в защиту мусульман всего мира, а в Карачи прошли массовые демонстрации с требованием привлечь виновных в сожжении книги к ответственности. Европе нечего ответить возмущенным мусульманам, которых она сама же и пригласила к себе. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
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    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              Сын актера Марьянова подал иск к реабилитационному центру

              26 ноября 2019, 10:59

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Сын актера Дмитрия Марьянова заявил гражданский иск на 30 млн рублей в рамках уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» в Подмосковье, где умер его отец, сообщила адвокат Виктория Крылова.

              «Еще в ходе предварительного следствия мы заявили иск на 30 млн рублей. Вся сумма будет потрачена на благотворительные нужды, на благие дела. Либо это будет благотворительный фонд, либо детские дома, как решит Даниил Марьянов», – передает ТАСС слова Крыловой, представляющей интересы сына Марьянова.

              По ее словам, сын Марьянова, которому был 21 год, когда произошла трагедия, был уверен, что его отец находится на гастролях.

              Лобненский городской суд Московской области во вторник начнет рассмотрение по существу уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Богдановой, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении в опасности. Санкции по данным статьям подразумевают до шести лет лишения свободы.

              В феврале в СК сообщили, что в ходе расследования обстоятельств смерть Марьянова правоохранители нашли основания для заведения уголовного дела на директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс».

              Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. В начале октября 2019 года сообщалось, что причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

              Актер находился в реабилитационном центре. Очевидец сообщал, что у Марьянова за сутки до гибели началось обострение, он кричал и просил о помощи.

              Напомним, 18 октября в СК сообщили, что уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой – главы реабилитационного центра «Феникс» в Московской области, где умер актер Дмитрий Марьянов, направлено в суд.


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