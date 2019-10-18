Заведенное после смерти актера Марьянова дело главы ребцентра направлено в суд

Уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой – главы реабилитационного центра «Феникс» в Московской области, где умер актер Дмитрий Марьянов, направлено в суд, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Вину Богданова не признала. По данным статьям ей грозит до шести лет лишения свободы.

В феврале в СКР сообщили, что в ходе расследования обстоятельств смерть Марьянова правоохранители нашли основания для заведения уголовного дела на директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс».

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. В начале октября 2019 года сообщалось, что причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Актер находился в реабилитационном центре. Очевидец сообщал, что у Марьянова за сутки до гибели началось обострение, он кричал и просил о помощи.