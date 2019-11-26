Украинские военные провели в Донбассе учения танковых подразделений

Вооруженные силы Украины провели в Донбассе учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

«В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Цель военных маневров – поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможное прорыв врага», – говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

В сообщении также говорится, что «резервисты справились с поставленными задачами, поэтому украинские военные могут быть уверены, что в случае необходимости им быстро придут на помощь квалифицированные и хорошо подготовленные резервисты».

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк похвастался способностью страны самостоятельно защититься в случае «нападения» России. По словам Загороднюка, у Киева «есть отработанный ответ» и «на этот сценарий». Напомним, при Петре Порошенко украинские власти из года в год старательно запугивали народ своей страны якобы приближающейся войной с Россией.

В Совфеде оценили заявление Киева о готовности отразить «нападение» России.