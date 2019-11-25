Медведев не исключил отмены НДФЛ для малоимущих в будущем

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ). При этом он уточнил, что эта идея прорабатывалась, но над ней еще предстоит думать.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Он подтвердил, что «такая идея действительно прорабатывалась, и в принципе она остается». «Но есть эти сложности, о которых я сказал. Надо еще подумать», – заключил он.

Напомним, в сентябре с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы данной инициативы.

При этом Медведев ранее также высказывался в поддержку отмены НДФЛ на компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим.