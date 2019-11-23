Силуанов ответил на предложение освободить малоимущих россиян от налогов

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что перед реализацией идеи по освобождению малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) нужно взвесить все плюсы и минусы.

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», – сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

В сентябре с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. Однако тогда Силуанов заявил, что в настоящее время нецелесообразно смягчать налоговую политику.