Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налогов

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Московского финансового форума предложил освободить от налогов малоимущих россиян. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ответ заявил, что в настоящее время нет необходимости смягчать налоговую политику.

В четверг глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума.

«Мне кажется, что мы можем при таком профиците перейти к аккуратному смягчению политики, но очень точечно. К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений... что можно было бы, возможно, снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», – сказал Костин.

«У нас есть некоторые, допустим, конкретные ниши, например, это может быть необлагаемый минимум доходов физических лиц. То есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов», – добавил он.

Между тем, Силуанов не поддержал это предложение.

«Просто говорить, что давайте смягчим, снизим налоги, освободим от взносов или примем новые программы, всегда за этим есть большие риски. Давайте хоть проживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации. Мы сейчас только создали эту ситуацию, сейчас пошли усилия по реализации тех национальных целей, которых мы добиваемся. Но не надо в самом начале приводить к тому, что раньше было. Результаты и последствия знаем какие», – сказал Силуанов в ответ на предложение Костина смягчить налоги, передает РИА «Новости».

По его словам, в последнее время все привыкли к тому, что в предыдущие годы цены на нефть сильно снизились.

«Думаем, что так будет и дальше. Санкции, которые нам покоя тоже не дают. Нам нужно к этому всегда быть готовыми», – отметил Силуанов.

«Одно смягчение повлечет за собой другое, третье, пятое. Чуть смягчили – вроде ничего, прошло, давайте дальше, нам нужно еще пару программ реализовать. И пошло и поехало», – сказал министр.

Он напомнил, что бюджет некоторое время назад балансировался при цене 20 долларов за баррель, а потом цена достигла 100 долларов.

«Это все очень быстро, в момент все делается. И мы в Минфине видим, какое давление идет. Большой профицит, Фонд национального благосостояния растет», – отметил глава ведомства.

Силуанов подчеркнул, что в случае, если ухудшится ситуация с ценами на энергоносители, то неизвестно, как будет развиваться сланцевая добыча и мировая экономика.

«Все быстро произойдет. И потом что нам нужно будет, отыгрывать назад, налоги повышать?» – спросил Силуанов.