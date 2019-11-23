Медведев поддержал отмену НДФЛ на компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал правильным освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсаций, которые выплачивают обманутым дольщикам и всем другим пострадавшим гражданам.

«Нужно продолжить эту работу (освобождения от НДФЛ компенсационных выплат – прим. ТАСС), расширить ее, исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает 13% налога. Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он отметил важность освобождения от НДФЛ доходов тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. Премьер также напомнил о завершении подготовки законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии фонда защиты прав дольщиков.

Кроме того, Медведев назвал одной из важнейших задач обеспечение роста доходов людей. «Было обеспечено повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума», – напомнил он, уточнив, что продолжается поддержка семей с детьми. Так, в рамках проекта «Крепкая семья» те, у кого в 2019 году и далее родятся третий и последующие дети, смогут получить выплату по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от ЧС по поручению Путина предоставят новые налоговые льготы.