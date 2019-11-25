Назначена дата прощания с Людмилой Вербицкой

Президента СПбГУ Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, церемония прощания состоится 27 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

«Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. В 10.00 мск –12.00 мск пройдет гражданская панихида в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12.30 мск – отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери», – говорится в сообщении на сайте вуза.

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин найдет способ попрощаться с Вербицкой.

«Так или иначе, президент найдет возможность попрощаться... Он очень по-доброму к ней относился, очень ее ценил, и они действительно были друзьями», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, намерен ли президент присутствовать на похоронах Вербицкой.

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывший ректор вуза Людмила Алексеевна Вербицкая умерла 24 ноября на 84 году жизни.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Вербицкой, в Кремле подчеркнули, что это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента.