Песков заявил о планах Путина вернуться к «теме Тулуна» в ближайшие две недели

Президент Владимир Путин в ближайшие две недели планирует вернуться к «теме Тулуна», пострадавшего от паводка летом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ближайшие две недели президент обязательно вернется к теме Тулуна», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что имеет в виду не поездку, и отметил, что «современные технологии позволяют сокращать расстояния нашей необъятной страны».

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить случаи нарушений в оказании помощи жителям региона, которые пострадали от паводка.

Кроме того, команда «Молодежка ОНФ» помогла селу Гадалей Тулунского района Иркутской области с заготовкой дров на зиму, а также расположила мобильные пункты для оказания жителям наиболее пострадавшего от паводка района юридической помощи.