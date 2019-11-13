ОНФ попросил прокуратуру проверить нарушения в оказании помощи жителям Иркутской области

Общероссийский народный фронт обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить случаи нарушений в оказании помощи жителям региона, которые пострадали от паводка, сообщает пресс-служба движения.

«Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович встретился с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным и передал ему обращение Народного фронта с просьбой провести проверку выявленных активистами ОНФ нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе. В нем указаны конкретные проблемы, выявленные мониторинговой группой, которая опросила 305 человек в 15 населенных пунктах», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ОНФ.

Региональное отделение ОНФ в Иркутской области продолжит контролировать ситуацию с выявленными нарушениями, добавили в пресс-службе.

«В связи со скорым наступлением холодов и необходимостью решения жилищного вопроса мы попросили прокуратуру рассмотреть наше обращение в кратчайшие сроки», – подчеркнул Апанович.

Ранее ОНФ представил результаты мониторинга, согласно которым пострадавшим жителям Приангарья не оказывается должная помощь. По данным Народного фронта, у людей нет информации о том, как восстановить необходимые документы и проконсультироваться, большинство жителей не могут получить полагающуюся им компенсацию. Граждане вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить компенсации или жилищный сертификат.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома.