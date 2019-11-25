«Молодежка ОНФ» помогла жителям пострадавшего от паводка Тулунского района

Команда «Молодежка ОНФ» помогла селу Гадалей Тулунского района Иркутской области с заготовкой дров на зиму, а также расположила мобильные пункты для оказания жителям наиболее пострадавшего от паводка района юридической помощи.

Видео из села Гадалей опубликовано во «ВКонтакте».

«В селе Гадалей наша команда работала два дня. Мобильные пункты юридической консультации расположились у магазина «Фея». С утра здесь начали собираться люди. Много вопросов к сельской администрации», – рассказала ведущая выпуска новостей «Молодежки ОНФ».

«У многих жителей не выплачивается единовременная денежная выплата, ссылаясь на то, что их дома не попали в зону подтопления», – рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» Тимур Абдрашитов.

Авторы ролика взяли интервью у главы администрации Гадалейского сельского поселения Виктора Сафонова, который, в частности, не смог ответить на вопросы о численности населения в поселке, о количестве людей, которые имеют право на получение выплат, сколько человек их уже получили и сколько еще не получили. «Статистики такой нет», – заявил Сафонов.

По его словам, первичный пакет документов на получение единовременной денежной выплаты жителям пострадавших от паводка домов готовит администрация сельского поселения. Однако, рассказал Сафонов, местные власти не отслеживают, получили ли жители полагающиеся им выплаты. «Я не могу отслеживать, это нарушение прав человека», – заявил Сафонов.

На вопрос о том, почему в селе не составлен реестр с перечнем проблем, которые есть у местных жителей, Сафонов ответил: «Мы все проблемы знаем, очень много…»

Касаясь проблемы обеспеченности жителей дровами, глава администрации Гадалейского сельского поселения заявил: «Я считаю, что дровами обеспечены на сегодняшний день… Они реально обеспечены дровами». На уточняющий вопрос о том, приходится ли эти дрова покупать, чиновник ответил утвердительно. По его словам, администрация должна «содействовать». «Разъясняем, где взять, что взять и как взять», – уточнил он.

По приглашению команды «Молодежка ОНФ» Сафонов провел встречу с местными жителями, которые, в частности, жаловались на то, что не получили полагающихся им выплат, хотя сдали все документы, которые от них требовали, еще в июле. «У нас десять депутатов в селе, ни один депутат не работает», – заявила местная жительница.

Руководитель «Молодежки ОНФ», заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич также обратился к жителям села. Он призвал обобщить все имеющиеся проблемы и продолжить работу по оказанию юридической консультации.

В свою очередь участник команды «Молодежка ОНФ» Михаил Кутелев организовал работу, направленную на обеспечение жителей дровами. Заготовками занимались в том числе ученики четвертого, пятого и шестого классов. «Они помогали, рубили дрова, кололи и даже помогали таскать. Ушли на обед, потом вернулись – уже вчетвером. За два дня работы в Гадалее мы разгрузили, перепилили и перекололи четыре «КамАЗа» дров», – рассказал Кутелев.

Всего за пять дней работы команды в Нижнеудинском и Тулунском районах было заготовлено 190 кубометров дров по 19 заявкам, а в мобильных пунктах юридической консультации обработали более 500 обращений, сообщила «Молодежка ОНФ». Отмечается, что команда продолжает работу в Иркутской области.

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить случаи нарушений в оказании помощи жителям региона, которые пострадали от паводка.