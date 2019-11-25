Глава Якутии раскрыл источники финансирования строительства моста через Лену

Создание автомобильного моста через реку Лена в Якутии не потребует корректировки федерального и регионального бюджетов в 2020 году, так как по планам первые этапы проекта должен финансировать инвестор в рамках частной концессионной инициативы, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Часть финансирования составят средства капитального гранта, часть – средства инвестора, передает ТАСС.

«Мы исходим из [тех условий], что средства частного инвестора будут достаточно большие. (...) Финансирование в 2020 году, в случае принятия частной концессионной инициативы, может пройти за счет средств концессионера», – сказал Николаев.

Капитальный грант будет состоять из средств федерального и регионального бюджетов. Как пояснил глава региона, по графику средства гранта предполагается использовать на более поздних этапах, в 2022-2024 годах.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения – «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза – до 6 млн тонн в год.

Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин одобрил строительство автодорожного моста через Лену в районе Якутска, поручив представить соответствующие предложения. После этого глава Якутии назвал возможные сроки возведения моста.

Вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Максим Акимов сообщал, что проект заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов.