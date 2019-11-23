Акимов сообщил об интересе инвесторов к строительству моста через Лену

Вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Максим Акимов сообщил, что проект строительства моста через реку Лену в Якутии заинтересовал сразу нескольких потенциальных инвесторов.

«Инвестор, скорее всего, будет определен в результате конкурсных процедур. Желающие есть. Я могу сказать, что это не одна какая-то группа компаний, а у нас есть несколько заявителей, которые активно интересуются проектом. А что касается начала строительства, как только мы определим структуру финансирования, в том числе источник по федеральному гранту, будем объявлять тендер», – сказал Акимов, передает ТАСС.

Кроме того, вице-премьер отметил, что совет директоров РЖД не планирует ограничивать госкомпанию в объеме инвестиций в строительство объектов в морских портах, хотя ранее ФАС предлагала РЖД отказаться от таких инвестиций, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.

«Мы пока не планируем на корпоративном уровне ограничивать работу РЖД в этом направлении. Не вижу, чтобы там возникал какой-то серьезный конфликт интересов, РЖД везет груз абсолютно ко всем морским портам. Такое участие не масштабно, это только два проекта – Лавна и Суходол, – и размер участия там не большой», – уточнил он.

Напомним, 18 ноября Владимир Путин одобрил строительство автодорожного моста через Лену в районе Якутска.

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